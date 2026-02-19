Haberler

Van'da 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Çaldıran ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadulda Mahallesi'nde arama faaliyeti gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan D.G. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
