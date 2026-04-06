Haberler

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçle mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 29 Mart- 5 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

