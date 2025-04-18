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Van'da Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastanelere sevk etti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde giyim mağazasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Şerefiye Mahallesi'ndeki Ferit Melen Caddesi'nde bir giyim mağazasına silahlı saldırı yapıldı.

5 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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