Van'da Gerçekleştirilen Asayiş Operasyonlarında 59 Şüpheli Tutuklandı

Van'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 180 şüpheliden 59'u tutuklandı. Operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 51 fişek, altın ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Van'da geçen ay gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 180 şüpheliden 59'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 1-30 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda haklarında toplamda 170 yıl hapis cezası bulunan 98 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 48'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 68 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Motosikletli yunus ve devriye timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 14 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 51 fişek, altın ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.