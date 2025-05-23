Van'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Van'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Van'da Gazze'deki insani krize dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Filistin bayrakları taşıyarak protestoda bulundu. Hamas yöneticisi Dr. Mervan Ebu Ras, Gazze'deki durumu insanlık dramı olarak tanımladı.

Van'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

VAN - Van'da Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Filistine Destek Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Sık sık "Kahrolsun İsrail" ve "Filistin halkı yalnız değildir" sloganlarının atıldığı yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Etkinlik kapsamında Kent Meydanı'nda bir konuşma yapan Hamas Yöneticisi ve Dünya Alimler Birliği Filistin Birim Başkanı Dr. Mervan Ebu Ras, Gazze'de yaşananların bir insanlık dramı olduğunu belirterek, uluslararası kamuoyunun sessizliğini eleştirdi. Ebu Ras, "Evleri, içinde bulunan sakinleriyle birlikte bombalanıyor. Bugün bombardımana tutulan bir evde en az 50 kişi, yıkılan enkazın altında kaldı. Kimisi paramparça halde çıkarıldı, kimisi ise kayboldu. Onların tek suçu, Filistin'deki haklarını istemeleriydi. Kassam Tugayları, Aksa Tufanı'nı kimin için başlattı? Tüm Müslümanlar için başlattı. Yıkılmak istenen Mescid-i Aksa'yı korumak için başlattı. Mescid-i Aksa yalnızca Filistinlilerin davası değildir. Sadece Arapların meselesi de değildir. O, bütün Müslümanların meselesidir ve öyle de olmalıdır" dedi.

Yürüyüş programı yapılan duanın ardından son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Güncel
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