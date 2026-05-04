Haberler

Van'da farklı suçlardan aranan 130 kişi yakalandı

Van'da farklı suçlardan aranan 130 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da farklı suçlardan aranan 130 kişi yakalandı, 43'ü cezaevine teslim edildi.

Van'da farklı suçlardan aranan 130 kişi yakalandı, 43'ü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.

Asayiş Şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 130 kişi yakalandı.

Bu kişilerden haklarında toplamda 126 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43'ü cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 2 kurusıkı tabanca, 2 tabanca, 17 yivsiz av tüfeği, 4 kesici delici alet, 626 sentetik hap, 27,8 gram sentetik uyuşturucu, 120,6 gram esrar ve 1048 kilogram skunk ele geçirildi

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu

Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait tanker vuruldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol

Fener'in eski yıldızından füze!

Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi

Polis, üç kişiyi yaralayan palalı saldırgana kurşun yağdırdı
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

Mayıs ayında sel kabusu! Cenazeye kepçe ile gittiler
Eczacıbaşı Dynavit’nin yıldızı maç sırasında küfür etti

Ettiği küfür maçın önüne geçti!

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

Kante transferinin maliyetine bir tepki de Süper Lig'in yeni ekibinden