Haberler

Van'da aranan 8 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 8 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda firari 8 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele sürüyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 Şubat'ta kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
