Bahçesinde oluşturduğu oyun alanlarıyla torunlarını ekrandan uzak tutuyor

Van'ın İpekyolu ilçesinde 67 yaşındaki emekli İrfan Orhan, bahçesinde oluşturduğu oyun alanlarıyla torunlarının ekranlardan uzak zaman geçirmelerini sağlıyor.

Yalı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası ve 7 torun sahibi Orhan, torunlarının yaz tatilinde verimli zaman geçirmeleri için bahçesinde "doğal ve sosyal yaşam alanı" kurmaya karar verdi.

Bahçesini düzenleyerek seksek oyun alanı ve kum havuzu oluşturan Orhan, salıncak ve masa tenisi masası da yerleştirip çocuklar için doğal bir ortam oluşturdu.

Çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede torunlarıyla zaman zaman kitap okuyan Orhan, onlarla bisiklet sürüp masa tenisi oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Orhan, çocukların televizyon karşısında ya da telefon ve tabletlerle çok fazla zaman geçirdiğini söyledi.

Yaz tatilinde torunlarının daha iyi vakit geçirmelerini sağlamak için bir alan oluşturmaya karar verdiğini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Buraya masa tenisi kurdum, kum havuzu yaptım, seksek alanı çizdim. Amacım hem hareket etsinler hem de çocukluğumuzdaki eğlenceyi tatsınlar. Sadece oynamakla da kalmıyoruz. Her gün mutlaka kitap okuma saatimiz var. Ardından bisikletlerimize binip tur atıyoruz. En önemlisi de onlara doğayı sevdirmek istedim. Sabah erkenden kümese gidip yumurta topluyorlar. Gözlerindeki o mutluluğu görmek dünyalara bedel. Dijital dünyadan uzak, toprakla ve kitapla iç içe büyüyen bir nesil için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Tüm anne ve babalara, dedelere tavsiyem, çocukları doğayla buluştursunlar."