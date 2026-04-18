Van'da "Eğitimde Motivasyon, Dayanıklılık ve Sürdürebilir Başarı Çalıştayı" düzenlendi

Van'da Kent Kültür Akademisi Derneği tarafından "Eğitimde Motivasyon, Dayanıklılık ve Sürdürebilir Başarı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Kotan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan dernek başkanı Lokman Tekin, eğitimde sürdürülebilir başarının önemli olduğunu söyledi.

Çalıştayda eğitimle ilgili önemli başlıkları masaya yatıracaklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Çalıştayda eğitimde motivasyon kaybı, psikolojik dayanıklılık, tükenmişlik, okul iklimi, aile ve çevresel etkiler, eğitim sistemine ilişkin yapısal sorunlar ve okulda şiddet ile güvenli okul ortamı gibi kritik başlıklar çok yönlü olarak ele alındı. Grup çalışmaları şeklinde yürütülen oturumlarda katılımcılar, sahadan gelen deneyimlerini paylaşarak sorunların temel nedenlerini analiz etti ve çözüm odaklı öneriler geliştirdi. Özellikle eğitimde sürdürülebilir başarı için psikososyal destek, kurumlar arası iş birliği ve uygulamaya dönük stratejiler ön plana çıktı."

Dernek üyesi Gülcan Gözcü ise "Aslında bugün konuşacağımız her başlık, yalnız öğrencilerimiz için değil, biz eğitimciler için de derin anlamlar taşımaktadır. Eğitim artık sadece bilgi aktarma süreci değil, bireyin kendini tanıması, potansiyelini keşfetmesi ve yaşam boyu öğrenme becerileri kazanması sürecidir. Bu noktada bizlere düşen en önemli görev, öğrencilerimizin içsel motivasyonlarını desteklemek, onları zorluklara karşı güçlendirmek ve başarıyı bir sonuç değil, bir süreç olarak görmelerini sağlamaktır." diye konuştu

Çalıştaya, akademisyenler, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
