Van'da durdurulan kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da durdurulan kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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Van'da durdurulan kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan kamyonette 35 kaçak göçmen yakalandı.

?Gevaş ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir kamyonet şüphe üzerine durduruldu. Araçta arama yapan ekipler kamyonet içerisine gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdikleri tespit edilen 35 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı. Jandarma ekipleri olayda kullanılan araca el koyarken gözaltına alınan araç sürücüsü S.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Jandarma Gevaş Güncel Haberler

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