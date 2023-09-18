Van'da "Dünya Temizlik Günü" etkinliği yapıldı

Van'ın İpekyolu ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında Van Kalesi etrafında ve Akköprü Deresi'nde temizlik yapıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında Van Kalesi etrafında ve Akköprü Deresi'nde temizlik yapıldı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye başkan yardımcıları ve gönüllü vatandaşların katıldığı etkinlikte katılımcılar, söz konusu noktalardaki çöpleri temizledi.

Poşetlere konulan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere çöp toplama alınana gönderildi.

Temizlik çalışmasının, düzenli olarak tekrarlanacağı belirtildi.