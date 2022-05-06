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Van'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
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Van'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Van'ın Çatak ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nden Çatak'a giden Harun Özcan'ın (21) kullandığı 01 YM 613 plakalı kamyonet, ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Değirmen Mahallesi yakınlarında yağışın etkili olduğu yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine Çatak Belediyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, deredeki araçta sıkışan yaralılar Kıyasettin (71), Nedim (49) ve Abdullah Özcan (6) ile hayatını kaybeden sürücü ve Ziyayettin Özcan'ın (71) cenazelerini bulundukları yerden çıkardı.

İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu, tedavisi süren yaralıları hastanede ziyaret etti.

AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

Harun Özcan, Hisarcık, Çatak, Van, Güncel, Haberler

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