Van'da Çocuklar İçin Sanat Dolu Şenlik
Van Büyükşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği çocuk şenliği ile çocukları sanatla buluşturuyor. Farklı noktalarda gerçekleştirilen etkinliklerde Hacivat-Karagöz gölge oyunu, sihirbazlık ve köpük balon gösterileri çocukların eğlencesine katkı sağladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği çocuk şenliği ile çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kültürel etkinlikler yapılıyor.
Kentin farklı noktalarında organize edilen Hacivat-Karagöz gölge oyunu, sihirbazlık ve köpük balon gösterileriyle çocukların eğlenmeleri sağlanıyor.
Bu kapsamda İskele Yaşar Kemal Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik ilgi gördü. Etkinlik alanını dolduran çocuklar, gösteriler eşliğinde keyifli zaman geçirdi.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel