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Van'da Örtü Yangını Ekiplerin Müdahalesiyle Kontrol Altında

Van'da Örtü Yangını Ekiplerin Müdahalesiyle Kontrol Altında
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Van'ın Edremit ilçesinde elektrik panosu yakınında çıkan ve rüzgarla yayılan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Vatandaşlar da evleri korumak için alevlere toprak atıp su taşıdı; yangın kontrol altına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor.

Köprüler Mahallesi'nin kuzeyindeki elektrik panosu yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Daha sonra yangının çevredeki evlere sıçramaması için çaba gösteren vatandaşlar, alevlerin üzerine toprak attı, kovalarla su taşıdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, jandarma ekipleri de çevrede önlem aldı.

İtfaiye ekipleri, kontrol altına aldıkları yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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