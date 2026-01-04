Haberler

Van'da ambulans helikopter ve paletli ambulans hasta kadın için seferber oldu

Güncelleme:
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ tehlikesi nedeniyle kapanan yolda rahatsızlanan 50 yaşındaki kadın, paletli ambulans ve ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Van'da çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapanan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 50 yaşındaki kadın, ambulans helikopter ve paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Cevizlibelen Mahallesi'nde rahatsızlanan kadının ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapalı olan mahalleye yönlendirilen dört çeker ambulans, yer yer kar kalınlığının bir metreyi aşması nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine bölgeye paletli ambulans sevk edildi.

Paletli ambulansla hastaya ulaşan sağlık ekipleri, evde yaptıkları müdahalenin ardından kadını ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Burada tedavi altına alınan kadının ileri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
