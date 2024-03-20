Van'da çığ nedeniyle kapanan Çatak ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor

Van'da çığ nedeniyle kapanan Çatak ilçesini bağlayan kara yolunda ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

İki günden bu yana olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da, dün gece düşen farklı noktalarda düşen çığ nedeniyle Van-Çatak ve Çatak-Pervari yolları kapandı.

Gece çığ riski nedeniyle çalışmanın yapılamadığı Van-Çatak kara yolunda, sabah saatlerinde Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

İş makineleriyle bölgede biriken kar yığınını temizlemeye çalışan ekipler, kara yolunu en kısa sürede açmayı hedefliyor.

Çatak-Pervari kara yolunda da dün gece düşen çığ nedeniyle hasar oluştu, elektrik direkleri zarar gördü, ağaçlar kırıldı.

Metrelerce kar yığınının olduğu yolda, çığ riski nedeniyle çalışma yapılamıyor. Bazı vatandaşlar da kar yığınının üzerinden yürüyerek ilçe merkezine gitmeye çalışıyor.

Polis ekipleri, ilçe çıkışında önlem alarak araçların geçişine izin vermiyor.

Su Geldi Mahallesi Muhtarı Abdullah Öcal, iki günden bu yana yağışların etkili olduğunu belirterek, "Birçok aracımız çığın diğer tarafında kaldı. Her yıl burada çığ meydana geliyordu ama ilk kez bu kadar hasara yol açtı. Yolun bir bölümü çöktü, direkler yıkıldı." dedi.