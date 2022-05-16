Van'da çiftçilere 'sarı pas' hastalığı uyarısı

VAN (AA) - Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, çiftçileri buğdaydaki sarı pas hastalığına karşı uyardı.

Görentaş, yaptığı yazılı açıklamada, son ayda etkili olan fazla yağışların hububat alanlarında özellikle de buğday ekili arazilerde sarı pas hastalığına neden olabileceğini belirtti.

Sarı pas hastalığına karşı çiftçilerin tarlalarını sürekli kontrol etmesini isteyen Görentaş, şunları kaydetti:

"Hastalık sap ve başaklarda, en çok da yapraklarda görülür. Yaprakların üst yüzeyinde makina dikişi şeklinde ve sarı renkte püstüller oluşturur. Ürün kaybının önüne geçmek için sık ekim yapılmamalı, yabancı ot mücadelesi tekniğine uygun ve zamanında, toprak analizi sonuçlarına göre de gübreleme yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre verilmemeli, paslara karşı dayanıklı buğday çeşitleri kullanılmalı, tarla içinde ve çevrede paslarda yeni ırkların oluşumunda önemli bir etken olan ara konukçu bitkiler imha edilmelidir. Sarı pas hastalığı şüphesinde en yakın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat edilmeli ve kimyasal mücadele başlatılmalıdır. Bu durum ülke ekonomisi için son derece önemlidir."