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Van'da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden hasta, ameliyatla tümörden kurtuldu

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Van'da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hasta, yapılan ameliyat sonucunda kafasının ön bölgesindeki tümörden kurtuldu. 4 saat süren operasyon sonrası hastanın sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Van'da şiddetli baş ağrısı nedeniyle başvurduğu hastanede, kafasının ön bölümünde tümör tespit edilen hasta, 4 saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Gürpınar ilçesinde yaşayan zihinsel engelli 54 yaşındaki Pakize Sönmez, baş ağrısı nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Beyin cerrahi servisinde Opr. Dr. Sida Doğan tarafından kontrolleri yapılan hastanın başının ön bölgesinde tümör tespit edildi ve ameliyata alınmasına karar verildi.

Hastanın başında bulunan 6,5 santimetre çapındaki kitle, 4 saatlik operasyonla çıkarıldı.

Ekibiyle ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Doğan, gazetecilere, hastanın şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini söyledi.

Yapılan kontrollerde 6,5 santimetre çapında kitleyle karşılaştıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Bu kitle klinik olarak nadir gözüken kitlelerden olup beynin ana damarlarına ve göz sinirine yakın bir bölgede yer alıyor. Bu yönden büyüklüğü nedeniyle çıkarılması zor bir cerrahisi vardır. Hasta yakınlarıyla konuşarak hastayı aynı gün ameliyat ettik. Operasyonda da tümüyle kitleyi çakırdık. Şu anda hastamızı taburcu etmeyi planlamaktayız."

Hastanın kardeşi Zülfikar Sönmez ise "Kardeşim baş ağrısı nedeniyle düştü. Köyden ambulansla bizi hastaneye getirdiler. Kardeşim yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Devletimizden Allah razı olsun. Doktorlara teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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