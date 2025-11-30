Haberler

Van'da Baraja Düşen Otomobilde Üçüncü Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Van'da Baraja Düşen Otomobilde Üçüncü Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak Zernek Barajı'na düşen otomobilde bulunan üçüncü kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay sonrası AFAD ve diğer kurtarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürdü.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkarak baraja düşen otomobildeki üçüncü kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Van-Hakkari kara yolunda kontrolden çıkan otomobil Zernek Barajı'na düştü.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Afad, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma personeli ve polisler bölgede güvenlik önlemi aldı, AFAD ve dalgıç ekipleri hem botla hem de barajın derinliklerinde ROV (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak arama çalışması başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, devam ettikleri çalışmada Furkan Berat Özdemir'in cenazesine de ulaştı.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından ambulanslarla Gürpınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin baraja düştüğü an, alabalık tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir

Yargıtay'dan emsal karar! Tek bir 'tık' dahi evliliğinizi yıkabilir
Şükran günü şoku: Ağırlığa dayanamayan masa devrildi

Masa ağırlığa dayanamadı, Aile neye uğradığını şaşırdı
Anlaşma tamamlandı! Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüyor

Anlaşma tamamlandı! 1.5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüyor
Dursun Özbek'in Sadettin Saran'ın teklifi neden reddettiği belli oldu

Sadettin Saran'ın teklifini reddetmesinin sebebi meğerse buymuş
Sahnede duygusal anlar! Bilal Erdoğan babasıyla önce tokalaştı sonra...

Sahnede duygusal anlar! Babasıyla önce tokalaştı sonra...
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız

Tüm ülke onu konuşuyor
Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Otomobilin baraj gölüne uçtuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! 3 gence mezar olan araç baraja böyle uçtu
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Bayraktar KIZILELMA dünyada ilke imza attı

Bayraktar KIZILELMA dünyada bir ilke imza attı
CHP lideri Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu

Özgür Özel'in anahtar listesi belli oldu! Kadroda sürpriz isimler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.