Van'da Baraj Gölüne Yuvarlanan Araçta 3 Genç Hayatını Kaybetti
Van'da meydana gelen kazada, otomobilin baraj gölüne yuvarlanması sonucu 3 genç hayatını kaybetti. Sürücü Furkan Özdemir’in cenazesi Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

VAN'da otomobilin baraj gölüne yuvarlandığı kazada ölen 3 kişiden sürücü Furkan Özdemir'in (21) cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Furkan Özdemir (21), arkadaşları Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (20) ile birlikte araç kiralayıp gezmek için Van'a geldi. Özdemir'in kullandığı otomobil, Zernek Baraj Gölü'nde virajda kontrolden çıkıp taklalar atarak yaklaşık 100 metre yükseklikten baraj gölüne yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Göl üzerinde botlarla arama çalışması yapan ekipler, otomobilin yerini belirledi. Daha sonra dalış yapan polis ve jandarma dalgıç ekipleri, önce otomobildeki Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenlerini çıkardı. Daha sonra da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Sualtı Görüntüleme cihazı kullanılarak Furkan Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Cihat Durna'nın cenazesi, dün akşam saatlerinde memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Furkan Özdemir'in cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesine teslim edildi. Memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde TOKİ Mezarlığı'na getirilen Özdemir için, mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Cenazeye DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ve yüzlerce kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Özdemir'in cenazesi TOKİ Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Van'daki hastanede otopsi işlemleri devam eden Rojhat Durğun'un cenazesinin de Hakkari'de Berçelan Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
