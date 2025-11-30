Haberler

Van'da Baraj Gölü'ne Düşen Otomobil Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Van'da Baraj Gölü'ne Düşen Otomobil Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Van'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlandı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri dalgıçlar tarafından çıkarıldı ve otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

VAN'da sürücünün kontrolünden çıkarak Zernek Baraj Gölü'ne yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, Sualtı Görüntüleme cihazı ile tespit edildikten sonra dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Furkan Özdemir (21), arkadaşları Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (20) ile birlikte araç kiralayıp gezmek için Van'a geldi. Özdemir'in sürdüğü otomobil, Zernek Baraj Gölü'nde virajı alamayıp kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten baraj gölüne yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, sağlık, sahil güvenlik ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Göl üzerinde botlarla arama çalışması yapan ekipler, otomobilin yerini belirledi. Daha sonra dalış yapan polis ve jandarma dalgıç ekipleri, otomobildeki Rojhat Durğun ve Cihat Durna'nın cansız bedenlerini çıkardı. Kayıp Özdemir'in bulunması için de arama çalışmaları hızla devam etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Sualtı Görüntüleme cihazı da arama çalışmalarında kullanıldı. Yaklaşık 7 saat 40 dakika süren arama çalışmaları sonucunda Furkan Özdemir'in cansız bedeni de otomobilin düştüğü yere 10 metre mesafede tespit edilerek dalgıçlar tarafından çıkarıldı.

Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürülerken, baraj gölündeki otomobilin ise yarın vinç yardımıyla çıkarılacağı belirtildi. Cenazeler ise otopsi işlemlerinin ardından yarın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

