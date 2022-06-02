Van'da 357 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

Van'ın Başkale ilçesinde 357 kilogram esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Çalışma kapsamında çuval içerisinde gizlenmiş 357 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.