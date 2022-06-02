Van'da 357 kilo esrar ele geçirildi - Haberler

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Van'da 357 kilo esrar ele geçirildi

AA - Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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Van'da 357 kilo esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 357 kilogram esrar bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinde 357 kilogram esrar bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Çalışma kapsamında çuval içerisinde gizlenmiş 357 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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