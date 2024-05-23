Van'da aort koarktasyonu tanısı konulan 2 bebek İstanbul'a sevk edildi

Van'da aort koarktasyonu (kalbin en büyük damarı olan aortun daralması) tanısı konulan 2 bebek ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim Araştırma Hastanesinde yeni doğan ve iki aylık olan 2 bebeğe aort koarktasyonu tanısı konuldu.

Bebeklerin ileri tetkik ve tedavileri için İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek hastalar için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.