VAN'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama: Bir Çalışan Ağır Yaralandı

VAN'ın Özalp ilçesinde akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada çalışanlardan Naci Korkmaz ağır yaralandı.

Özalp ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 04.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle istasyon içerisindeki marketin camları kırılırken, iş yerinde çalışan Naci korkmaz ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis itfaiye ekibi sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, buradan da Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Patlama sonucu çıkan yangına ilk müdahale, akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürme tüpüyle yapıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor.