Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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Van'da, Afganistanlı 20 kaçak göçmen yakalandı

VAN'da, polisin eve düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da, polisin eve düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki evde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese özel hareket polisleriyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 katlı evin üst katında Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, ev sahibi ise gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Afganistan İpekyolu Göçmen Güncel Haberler

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