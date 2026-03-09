Haberler

Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenlendi

Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kültür ve sanat programı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte halk oyunları gösterileri, sergiler ve kadın korosunun konseri yer aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetlerini Dairesi Başkanlığı, Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda yapılan etkinlikte halk oyunları gösterileri sunuldu, resim ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergiler açıldı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren konservatuvarın kadın korosu da etkinlikte konser verdi.

Programın sonunda kadınlara günün anısına karanfil takdim edildi.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
500

