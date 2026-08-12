TSK, Van'da 51 Kg Uyuşturucu Ele Geçirdi
Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Van hudut hattında düzenlediği arama-tarama faaliyetinde 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirdiğini duyurdu. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Van'da 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliğini muhafaza etmek ve yasa dışı faaliyetlere geçit vermemek adına yürüttüğü kararlı görevini azimle sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama-tarama faaliyeti kapsamında 51 kilo 149 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi."