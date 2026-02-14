Van'da 42 kilo 285 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 42 kilo 285 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıcak Mahallesi kırsalında çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 26 kilo 491 gram skunk ve 15 kilo 794 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. ???????

Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.