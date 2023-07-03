Van'da 346 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 346 kilo 520 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 208 kilogram sentetik uyuşturucu, 120 kilogram esrar, 12 kilo 500 gram eroin, 4 kilo 20 gram skunk, 2 kilogram afyon sakızı ve 1090 adet sentetik ecza hap bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.