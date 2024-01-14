VAN'da 30 kişi, kanala düşen kamyonu çekerek kurtardı
Gürpınar ilçesinde saman yüklü kamyon, kayganlaşan yolda kanala düşerek yan yattı. Şoförün yara almadığı kazada, çevredekilerin yardımıyla kamyon saniyeler içinde çıkartıldı.
Gürpınar ilçesi Tutmaç Mahallesi yakınlarında saman yüklü kamyon, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kanala düşerek yan yattı. Kazada şoför yara almadan kurtulurken, çevredekiler kamyonu çıkarmak için seferber oldu. 30 kişi, halatlar bağladıkları kamyonu çekerek saniyeler içerisinde kanaldan çıkarttı.