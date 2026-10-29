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Van'da 29 Ekim kutlamaları yağış nedeniyle otele alındı, geçit yapılmayacak

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Van'da 29 Ekim kutlamaları yağış nedeniyle otele alındı, geçit yapılmayacak
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Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yağış nedeniyle Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde yapılacak. Törenler nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan polis bariyerleri kaldırıldı ve cadde yeniden araç trafiğine açıldı; yağış nedeniyle tören geçidi yapılmayacak.

VAN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yağış nedeniyle Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'ne alındı. Törenler nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan polis bariyerleri kaldırılarak cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin, yağış nedeniyle Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Valilik önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde güvenlik amacıyla kurulan polis bariyerleri görevliler tarafından kaldırıldı. Bariyerler araçlara yüklenerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, kapatılan Cumhuriyet Caddesi de yeniden araç trafiğine açıldı. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin Uygulama Oteli'nde devam edeceği, yağış nedeniyle tören geçidinin ise yapılmayacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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