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Van'da 2 çocuk girdikleri kuyuda boğuldu

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Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk, serinlemek için girdikleri su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da 2 çocuk girdikleri kuyuda boğuldu

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk, serinlemek için girdikleri su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde Yusuf Bulut ve Mahsum Özbey (14), serinlemek için su kuyusuna girdi. Bir süre sonra çocuklar suyun içinde gözden kaybolurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çocukların yakınları da olay yerine gelirken, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - Güncel

Yusuf Bulut Çocuk Özalp Van Güncel Haberler

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