Van'da 16 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 16 kilo 260 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Van ve Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, 16 kilo 260 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
