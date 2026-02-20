Van'da 11 kilo 373 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde 11 kilo 373 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanoğlu Mahallesi kırsalında çalışma yürüttü.

Operasyonlarda, 11 kilo 373 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat sürüyor.