İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma

İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 5 ölü, 700 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi

Kanarya, Antep'i 5 dakikada devirdi

Van'da 105 Araç Trafikten Men Edildi

Van'da 105 Araç Trafikten Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 105 araç trafikten yasaklanırken, 565 sürücüye toplamda 1 milyon 812 bin 482 lira ceza kesildi.

Van'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 105 araç trafikten yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da 1855 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Aynı dönemde yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi, 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 105 araç trafikten menedildi.???????

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.