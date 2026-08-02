Haberler

Van'da 10 günde 239 yangına müdahale edildi

Van'da 10 günde 239 yangına müdahale edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde son 10 günde çıkan 239 anız, ot ve bahçe yangınına müdahale etti.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde son 10 günde çıkan 239 anız, ot ve bahçe yangınına müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hava sıcaklığının artmasıyla artış gösteren yangınlara karşı 13 ilçede 271 personel ve 32 müdahale aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İhbarlar üzerine olay yerine en kısa sürede ulaşan ekipler, yangınların yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine sıçramasını önlemek için çaba gösteriyor.

Son 10 günde il genelinde meydana gelen 239 anız, ot ve bahçe yangınına müdahale ederek alevlerin büyümesini önleyen ekipler, vatandaşları da yangınlara karşı uyardı.

Anız yakmanın yangın riskini artırmasının yanında toprağın üst tabakasındaki faydalı mikroorganizmaları da yok ettiği uyarısında bulunan ekipler, kontrolsüz ateş yakılması ve yere atılan sigara izmaritlerinin de özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda büyük yangınlara neden olabileceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Bu ilk kez açıklandı! FETÖ'cü hainle ilgili gündem yaratacak detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi

Ahlaksız teklifin faturası ağır oldu! İşte gece kaydedilen o görüntü
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu

Fotoğraf çekerken canından oldu
İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak

İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Elazığ'da orman yangını: Ekipler zamanla yarışıyor

Gece başladı, müdahale sürüyor: Ekipler zamanla yarışıyor
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin