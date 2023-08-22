Van'da 1 Milyon 150 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerince drone destekli yapılan çalışmalar sonucunda 1 milyon 150 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 1 milyon 150 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı kenevir ekiminin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İlçe kırsalında kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, dron kullanarak bölgeyi kontrol etti.

Yapılan aramada, 1 milyon 150 bin kök Hint keneviri ve sulama tertibatında kullanılan hortum ele geçirildi.

Kenevirler yakılarak imha edildi.