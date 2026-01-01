Van'ın Çatak İlçesinde TOKİ Konutlarına Çığ Düştü

(VAN) - Van'ın Çatak ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının yer aldığı bölgede çığ meydana geldi. Çığın ardından apartman otoparkındaki araçlar ile bina giriş ve çıkışları kar altında kaldı.

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, Van'ın Çatak ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde çığa neden oldu. Çığın düşmesiyle birlikte bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Otoparkta bulunan araçlar ile bina girişleri tamamen karla kaplanırken, apartman girişlerinin kapanması nedeniyle vatandaşlar dairelerinden çıkmakta güçlük yaşadı. Binalarda mahsur kalan vatandaşlar, yangın merdivenini kullanarak apartman dışına çıkmayı başardı.