Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolunda ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı

Çığ nedeniyle 6 gün boyunca kapalı kalan Van-Çatak kara yolu, yapılan yoğun çalışmalar sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleri, 5 metreye kadar ulaşan kar kütleleriyle zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

ÇIG nedeniyle 6 gündür kapalı olan Van- Çatak kara yolu, yapılan çalışmalarla tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kentte bir hafta boyunca aralıkla etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yağşı sırasında Van-Çatak kara yolu, düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. 3 iş makinesi ile 6 gündür sürdürülen çalışmalar sonunda yolda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Çalışmaların devam ettiği bölgede iş makinelerinin yer yer 5 metre yükseklikteki kar kütlelerinin arasında kaybolduğu görüldü.

HABER: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

