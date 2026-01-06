Çığ nedeniyle kapanan Van-Çatak kara yolunda ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı

ÇIG nedeniyle 6 gündür kapalı olan Van- Çatak kara yolu, yapılan çalışmalarla tek şeritten ulaşıma açıldı.

Kentte bir hafta boyunca aralıkla etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yağşı sırasında Van-Çatak kara yolu, düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı. 3 iş makinesi ile 6 gündür sürdürülen çalışmalar sonunda yolda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Çalışmaların devam ettiği bölgede iş makinelerinin yer yer 5 metre yükseklikteki kar kütlelerinin arasında kaybolduğu görüldü.

HABER: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,