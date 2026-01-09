Haberler

Van-Çatak yolu çığ riski nedeniyle kapatıldı

Güncelleme:
Van-Çatak kara yolu, etkili olan soğuk hava ve tipinin ardından görülen çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü bölgede, jandarma ekipleri araç geçişine izin vermiyor.

Van- Çatak kara yolu çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bölgede etkili olan soğuk hava, yerini kar ve tipiye bıraktı.

Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü Van-Çatak kara yolu, çığ riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Görentaş Jandarma Kontrol Noktası'nda durdurulan araçların geçişine izin verilmiyor.

Karla mücelede ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede kar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel
