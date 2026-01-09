Van-Çatak yolu çığ riski nedeniyle kapatıldı
Van-Çatak kara yolu, etkili olan soğuk hava ve tipinin ardından görülen çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü bölgede, jandarma ekipleri araç geçişine izin vermiyor.
Van- Çatak kara yolu çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Bölgede etkili olan soğuk hava, yerini kar ve tipiye bıraktı.
Görüş mesafesinin 3 metreye kadar düştüğü Van-Çatak kara yolu, çığ riski nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Görentaş Jandarma Kontrol Noktası'nda durdurulan araçların geçişine izin verilmiyor.
Karla mücelede ekiplerinin hazır bekletildiği bölgede kar etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Sedat Gümüş - Güncel