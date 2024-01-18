Üye Girişi
Haberler

Van Büyükşehir Belediyesi 'Lider Öğretmen' Konulu Söyleşi Düzenledi

Güncelleme:
Abone Ol

Van Büyükşehir Belediyesi, 'Kadının gücü Van'ın Gücü' projesi kapsamında öğretmenlere yönelik 'Lider Öğretmen' konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya, öğretmenlere özgüven, ebeveynlerin çocuklarına yaklaşımı ve kitap okumanın önemi gibi konuları anlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimcilere yönelik "Lider Öğretmen" konulu söyleşi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince başlatılan "Kadının gücü Van'ın Gücü" projesi kapsamında İletişim Uzmanı Yazar Canten Kaya, öğretmenlere yönelik !"Lider Öğretmen" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Hacıbekir Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen söyleşiye öğretmenler ilgi gösterdi.

Söyleşide Yazar Canten Kaya, tanınmış kişilerin hayat hikayelerinden örnekler vererek, öğretmen öğrenci ilişkilerinde özgüven, ilk öğretmen anne, babaların çocuklarına yaklaşımları, kitap okumanın önemi ve başaracağına inanmak gibi konuları güncel örneklerle anlattı.

Kaya, katkılarından dolayı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Van Büyükşehir Belediyesi Canten Kaya Van Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Manisa FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Mehmet Abdi Bulut aday değil mi, Kilis Ak Parti Mehmet Abdi Bulut neden aday olmadı? Metin Karadoğan aday değil mi, Ağrı Ak Parti Metin Karadoğan neden aday olmadı? Galatasaray - Ümraniyespor maçı CANLI izle! Galatasaray - Ümraniyespor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Süleyman Kılınç aday değil mi, Adıyaman Ak Parti Süleyman Kılınç neden aday olmadı? Trabzonspor - Manisa FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Manisa FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Murat Zorluoğlu aday değil mi, Trabzon Ak Parti Murat Zorluoğlu neden aday olmadı? Ekrem Yüce aday değil mi, Sakarya Ak Parti Ekrem Yüce neden aday olmadı? Selahattin Gürkan aday değil mi, Malatya Ak Parti Selahattin Gürkanneden aday olmadı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 18-19 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hayrettin Güngör aday değil mi, Kahramanmaraş Ak Parti Hayrettin Güngör neden aday olmadı? Survivor eleme adayları kim, 18 Ocak Perşembe eleme potasına kimler var? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title