Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde başlattığı asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, şehir genelindeki ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Muradiye ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi'nde 8 kilometre, Başkale ilçesine bağlı Güroluk Mahallesi'nde 1,5 kilometre, Gürpınar ilçesindeki Doluçıkın Mahallesi'nde 5 kilometre ve Bahçesaray ilçesindeki hastane yolunda ise 400 metrelik yolda çalışmalar tamamlandı.

Mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.