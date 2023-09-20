Van Büyükşehir Belediyesi Engellilere Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

Van Büyükşehir Belediyesi, 7 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. Belediye, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. E-devlet ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular sonucunda, 4 çocuk ve 3 yetişkine tekerlekli sandalye verildi. Özellikle düşük gelirli ailelere öncelik verilerek, tekerlekli sandalye ve medikal malzeme yardımı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 7 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, engelli vatandaşların hayatının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

E-devlet üzerinden ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu, belediye tarafından 4 çocuk ve 3 yetişkine tekerli sandalye verildi.

Yapılan tespitlerin ardından komisyona sunulan raporlarda özellikle düşük gelirli olan ailelere öncelik verilerek, tekerlekli sandalye ve medikal malzeme yardımı yapıldı.