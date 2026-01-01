Haberler

Van-Bitlis kara yolu çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Van ve Bitlis'i birbirine bağlayan kara yolu, Gevaş ilçesi yakınlarında meydana gelen çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi ve yolu yeniden açmak için çalışmalar başlatıldı. Sürücüler zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Van ve Bitlis'i birbirine bağlayan kara yolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Van'da Bitlis kara yolunun Gevaş ilçesi yakınında yola çığ düştü.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan kar birikintisini temizlemek için çalışma başlattı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve teknik ekibi de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İki tarafta araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açılacak.

Yetkililer, kar ve tipinin etkili olduğu bölgede, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

