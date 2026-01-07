Haberler

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Salman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Salman, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hikmet Salman, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında, 2025 yılında Türkiye ve dünya gündeminde yer eden fotoğrafları oyladı. Salman, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek kazanacak olanları belirlemeye katkı sağladı.

Van Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hikmet Salman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Salman, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı fotoğrafını oylayan Salman, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde de Bünyamin Çelik'in "Statların dili" adlı kareyi tercih eden Salman, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını seçti.

Salman, AA'nın ortaya koyduğu çalışmaların takdir gördüğünü belirterek, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

