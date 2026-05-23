Haberler

Çığ riski nedeniyle uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray yolu kardan temizlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle aylardır kapalı olan Van-Bahçesaray yolu, Karayolları ekiplerinin 20 günlük zorlu çalışması sonucu kardan temizlendi. Yolun trafiğe açılması için Çığ Komisyonu'nun kararı bekleniyor.

Van'da olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi sebebiyle uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray yolu kardan temizlendi.

Aralıktan bu yana kapalı olan yolun açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri çalışma başlattı.

Zorlu bölgede güçlükle ilerleyebilen ekipler, 20 gün süren çalışmanın ardından yolu tek şeritten açmayı başardı.

Metrelerce kar koridorunun bulunduğu yolun trafiğe açılması için bölgede teknik çalışma yapan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyelerinin vereceği karar bekleniyor.

"Yaklaşık 20 gündür yol açma çalışmasını sürdürüyoruz"

Karla mücadele ekip şefi Murat Yücel, AA muhabirine, bölgede karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Yolu kardan temizlediklerini belirten Yücel, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 gündür yol açma çalışmasını sürdürüyoruz. 2 yükleyici, 2 ekskavatör ve 3 kar savurma aracıyla yol açma çalışması yaptık. Bugün fiziksel olarak yolu açtık ama yolumuz daha trafiğe açılmadı. Komisyon kararını bekliyoruz. Bazı yerlerde 5-10 metre kar yüksekliği mevcut. Kar seviyesi düşüyor ama her zaman risk var. Çok zorlu çalışma yürüttük. Çok tehlike atlattık. Şu an yol genişletme çalışmalarına devam ediyoruz."

Bahçesaray Çatbayır Mahallesi'nin muhtarı Eyüp Kayan da yollarının yaklaşık 6 aydır kapalı olduğunu belirterek, "Karayolları ekipleri, 20 gündür yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yolu bayrama yetiştirmeye çalışıyorlar." dedi.

Yolun açılmasını bekleyen Hamza Aşkan, ilk defa bu kadar kar görmenin etkisiyle çok heyecanlandığını ifade ederek, "Çok büyüleyici. Kardan tüneller ve bariyerler oluşmuş." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

İşte ilk sözler! Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Bakan Çiftçi'den firari Umut Altaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin açıklama

Bakan Çiftçi'den firari Umut Altaş'ın iadesine ilişkin açıklama
Galatasaray'ın seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi sona erdi

Oy verme işlemi sona erdi! İşte sandığa giden kişi sayısı
Özgür Özel'in Grup Başkanı seçilmesine Kılıçdaroğlu'na yakın Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özel'in grup başkanı seçilmesine Gürsel Tekin'den dikkat çeken yorum
4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu

4 yıl boyunca barfiks çekti, adeta bambaşka biri oldu