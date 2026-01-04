Haberler

Çığın kapattığı kara yolunda mahsur kalan yolcular, köydeki taziye evinde misafir ediliyor

Güncelleme:
Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolu, çığ nedeniyle kapandı. Mahsur kalan 27 yolcu, Kalkanlı köyünde bulunan taziye evine yerleştirildi. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

VAN'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi arasında ulaşımı sağlayan kara yolu, 6 gün önce bazı noktalarda düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan 3 minibüs ve içindeki 27 yolcu, Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyünde bulunan taziye evine yerleştirildi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonrası, Bahçesaray- Hizan kara yolunun farklı noktalarına çığ düştü. Çığın ardından kapanan yolda ilerleyemeyen minibüslerde bulunan yolcular, köylülerin yardımıyla Kalkanlı köyündeki taziye evine götürüldü. Mahsur kalan yolcuların yiyecek ve içecek ihtiyaçları köylüler tarafından karşılanıyor.

Yolun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri bölgede yoğun bir çalışma yürütürken, minibüs şoförleri de araçlarının üzerini kaplayan kar kütlelerini küreklerle temizlemeye çalıştı. Ekiplerin, çığ riski nedeniyle kontrollü şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
