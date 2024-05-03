Van-Bahçesaray kara yolu karla mücadele ekipleri tarafından açıldı

Van'da karla mücadele ekipleri, 22 Aralık'tan bu yana kar nedeniyle kapalı olan Van- Bahçesaray kara yolunu günlerce süren çalışma sonucu ulaşıma açmayı başardı.

Çığ tehlikesi nedeniyle 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda biriken kar yığınının temizlenmesi için bölgenin zorlu coğrafyasında çalışma yürütüldü.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 42 kilometrelik yolu kardan temizleyerek ulaşımı sağladı.

Özellikle çığ yataklarında, kar kalınlığının 7-8 metreyi bulduğu kısımlarda güçlükle ilerleyen ekipler, yol genişletme ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe sakinleri de ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü yolu kullanarak Van'a gelmeye başladı.

Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığla yaklaşık 20 metre sürüklenen yolcu minibüsü de karların erimesiyle ortaya çıktı.

Vatandaşlardan Cüneyit Burta, uzun bir sürenin ardından yolun açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Devlet yetkililerine teşekkür eden Burta, "Bugün sırf yolun açılmasının mutluluğuyla zirveye çıkmak istedik. İnşallah yakın zamanda buraya kalıcı bir çözüm bulunur. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Vatandaşlardan Affan Orhan da yolun kapalı olduğu sürede Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yolu kullandıklarını söyledi.

Alternatif yolun da zorlu geçtiğini dile getiren Orhan, "İlçe yoluna yapılacak 5 kilometrelik kar tüneli ile bu sorunun büyük oranda çözülebilir. Devlet büyüklerimizden ve yetkililerden destek bekliyoruz. Yolumuzun yeniden ulaşıma açılmasının mutluluğunu taşıyoruz. Büyük emek verilerek yolumuz açıldı. Bu süreçte desteği olan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.