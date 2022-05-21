'Van 1. Fotoğraf Maratonu' Çatak'ta devam etti

Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "1. Van Fotoğraf Maratonu" kapsamında Çatak ilçesine gelen fotoğrafseverler ilçenin tarihi yerleri ve doğal güzelliklerini çekti.

Katılımcılar ilçedeki tarihi Zeril ve Hurkan köprüleri ile rafting, ceviz oymacılığı, arıcılık ve Kanispi şelalesini fotoğrafladı.

Fotoğrafseverler, 22 Mayıs'a kadar sürecek maratonda kentin tarihi ve doğal zenginlerini çekebilecek.