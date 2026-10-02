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Valilik, Soma'da maden göçüğünde 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu

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Valilik, Soma'da maden göçüğünde 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu
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Manisa Valiliği, Soma'daki maden işletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığını bildirdi. 7 işçinin göçük altında kaldığı değerlendirilen olayda 2 işçi kurtarılmış, 2 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Manisa Valiliği, Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, maden göçüğünde sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğlen saatlerinde bir madende göçük meydana gelmiş, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığı, 2'sinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığı bildirilmişti.

Arama kurtarma ekipleri göçük altında kaldığı değerlendirilen 3 işçiye ulaşmak için gece boyunca çalışmalarını sürdürmüştü.

Kaynak: AA
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